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У Великій Британії компанії стимулюватимуть молодих громадян вакцинуватися від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Відомі підприємства ВеликоЇ Британії пропонуватимуть молодим жителям країни ваучери та знижки на їхні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

"Чудово бачити, як компанії підтримують вакцинальну компанію і приєднуються до громадськості, оскільки вони роблять все можливе, щоб і далі захищати своїх близьких, себе, співтовариство і країну", - повідомила секретар охорони здоров'я та соціального захисту Саджид Джавід.

Повідомляється, що серед компаній, які планують стимулювати вакцинальну компанію у Великій Британії-мережа супермаркетів Asda, туристична компанія lastminute.com, автобусний оператор National Express, сервіси таксі Bolt, Uber, Free Now, компанія з доставки їжі Deliveroo і популярні розважальні центри.

Uber, Bolt і Deliveroo будуть пропонувати знижки на поїздки та харчування для клієнтів, вакцинованих від коронавірусу.

Asda запропонує 10 купонів на одяг свого бренду George вакцинованим підліткам у віці від 18 до 30 років, які витратять більше 20 фунтів стерлінгів, а компанія lastminute.com надасть 30 подарункових карток на відпочинок за кордоном людям, які записуються на вакцинацію через їх сайт.

Розважальні центри запропонують людям старше 16 років 10 ваучерів на будь-яке членство Better і безкоштовний триденний пропуск в будь-який з їх 235 розважальних закладів по всій країні.

Нагадаємо, що восени в США планують прищеплювати третьою дозою коронавірусу. Першими можуть бути щеплені медичні працівники, жителі будинків престарілих і літні жителі країни.

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ВеликобританіяКоронавірусВакцинація