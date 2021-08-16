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У США третьою дозою вакцини можуть прищеплювати вже восени: хто потрапив до списку

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США, Понеділок 16 серпня 2021 06:01
У США третьою дозою вакцини можуть прищеплювати вже восени: хто потрапив до списку Фото: американці почнуть отримувати третю дозу вакцини восени (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США прищеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу можуть почати вже восени. Однак щеплення отримають деякі категорії людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Директор Національних інститутів охорони здоров'я, доктор Френсіс Коллінз заявив, що в США рішення про вакцинацію третьою дозою вакцини буде прийнято в найближчі тижні. Можливо, вакцинація почнеться вже цієї осені.

За його словами, першими можуть бути щеплені медичні працівники, жителі будинків престарілих та інші літні американці.

Він зазначив, що це необхідно через поширення штаму "Дельта" в США, але остаточне рішення ще не прийнято.

Чиновники в охороні здоров'я США запевняють, що рівень захисту американців від коронавірусу досить високий, оскільки вакцинація проводиться ефективними вакцинами Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson. Водночас, деякі з них натякнули, що вакцинація третьою дозою настане раніше, ніж очікувалося.

"Є побоювання, що ефективність вакцини може почати знижуватися. А "Дельта" - неприємна проблема, з якою нам потрібно боротися", - сказав Коллінз.

За його словами, уряду потрібно пару тижнів, щоб оцінити, наскільки штам "Дельта" вдарив по США. Після цього буде прийнято остаточне рішення про вакцинацію третьою дозою.

Нагадаємо, що вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу розглядають і у Франції. Про це заявив президент.

Раніше повідомлялося, що рішення про третю дозу вакцини вже прийняли в Ізраїлі. Щеплення отримають літні люди.

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