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У Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

В Оксфордському університеті Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca. Передбачається, що вона буде захищати від бета-варіанту коронавірусу, який ще називають "південноафриканським".

Про це повідомляє Le Figaro.

У дослідженні візьмуть участь 2250 осіб. Вони з Великобританії, Південної Африки, Бразилії та Польщі. В Оксфорді проведуть II і III фази клінічних випробувань, які покажуть ефективність вакцини на людях.

Відзначається, що акцина-кандидат була виготовлена за технологією так званого "вірусного вектора" (аденовірусу), яка тепер застосовується проти Covid-19 у всьому світі.

"Тестування бустерних доз існуючих вакцин і вакцин проти нових варіантів важливо для забезпечення того, щоб ми були якомога краще підготовлені до того, щоб випереджати пандемію коронавірусу, якщо їх використання виявиться необхідним", - зазначив професор і директор Oxford vaccine Group Ендрю Поллард.

Попередні дані цих клінічних випробувань очікуються вже цього року. Вони будуть представлені регулюючим органам для оцінки в прискореному порядку.

Нагадаємо, що Мексика приєдналася до числа країн, які допомагають впоратися з коронавірусом у всьому світі. Вони відправлять 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca в Центральну Африку.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Джонсон вважає, що завдяки вакцині AstraZeneca вдалося врятувати близько півмільярда людей у всьому світі.

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Вакцина