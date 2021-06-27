У Великобританії почали тестувати нову вакцину AstraZeneca

У дослідженні візьмуть участь 2250 осіб. Вони з Великобританії, Південної Африки, Бразилії та Польщі. В Оксфорді проведуть II і III фази клінічних випробувань, які покажуть ефективність вакцини на людях.

Відзначається, що акцина-кандидат була виготовлена за технологією так званого "вірусного вектора" (аденовірусу), яка тепер застосовується проти Covid-19 у всьому світі.

"Тестування бустерних доз існуючих вакцин і вакцин проти нових варіантів важливо для забезпечення того, щоб ми були якомога краще підготовлені до того, щоб випереджати пандемію коронавірусу, якщо їх використання виявиться необхідним", - зазначив професор і директор Oxford vaccine Group Ендрю Поллард.

Попередні дані цих клінічних випробувань очікуються вже цього року. Вони будуть представлені регулюючим органам для оцінки в прискореному порядку.