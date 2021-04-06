У Великобританії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca проти коронавирусу на дітей і підлітків. Регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням препаратом і випадками утворення тромбів у дорослих.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Представник Оксфордського університету професор Ендрю Поллард, який очолює програму випробувань, зазначив, що в ході педіатричного клінічного дослідження не було виявлено будь-яких ускладнень. Однак через виявлення тромбів у дорослих після щеплення вакциною AstraZeneca прийнято рішення призупинити тестування на дітей і підлітків. Відновлення випробувань можливо після отримання додаткової інформації від Агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA) про випадки тромбозу, які були зареєстровані у дорослих.