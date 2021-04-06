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У Великобританії призупинили випробування вакцини AstraZeneca на дітях

Автор: РБК-Україна

У Великобританії призупинили випробування британо-шведської вакцини AstraZeneca проти коронавирусу на дітей і підлітків. Регулятор досліджує можливий зв'язок між щепленням препаратом і випадками утворення тромбів у дорослих.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Представник Оксфордського університету професор Ендрю Поллард, який очолює програму випробувань, зазначив, що в ході педіатричного клінічного дослідження не було виявлено будь-яких ускладнень. Однак через виявлення тромбів у дорослих після щеплення вакциною AstraZeneca прийнято рішення призупинити тестування на дітей і підлітків.

Відновлення випробувань можливо після отримання додаткової інформації від Агентства з регулювання лікарських засобів (MHRA) про випадки тромбозу, які були зареєстровані у дорослих.

Про можливість обмежити використання вакцини AstraZeneca для молодих людей раніше заявили в MHRA. Зазначалося, що останнім часом з'являється все більше даних про те, щоб пропонувати особам молодше 30 років інший препарат для профілактики коронавирусу.

Відзначимо, в США припиняють виробництво вакцини AstraZeneca на одному із заводів. Це підприємство повністю перейде під контроль Johnson & Johnson.

Додамо, 6 квітня стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про це контракті домовилися під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом вирує.

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