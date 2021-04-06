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В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

Автор: РБК-Украина

В Великобритании приостановили испытания британо-шведской вакцины AstraZeneca против коронавируса на детях и подростках. Регулятор исследует возможную связь между прививкой препаратом и случаями образования тромбов у взрослых.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Представитель Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард, возглавляющий программу испытаний, отметил, что в ходе педиатрического клинического исследования не было выявлено каких-либо осложнений. Однако из-за выявления тромбов у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca принято решение приостановить тестирование на детях и подростках.

Возобновление испытаний возможно после получения дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA) о случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых.

О возможности ограничить использование вакцины AstraZeneca для молодых людей ранее заявили в MHRA. Отмечалось, что последнее время появляется все больше данных о том, чтобы предлагать лицам моложе 30 лет другой препарат для профилактики коронавируса.

Отметим, в США прекращают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов. Это предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.

Добавим, 6 апреля стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины. Об этом контракте договорились во время встречи президента Владимира Зеленского с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлою.

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