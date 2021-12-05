Великобританія запускає пілотний проект з випробування таблеток від коронавірусу

Великобританія запускає пілотний проект на національному рівні з випробування таблеток від коронавірусу. Їх видаватимуть хворим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Великобританія стала першою країною, яка схвалила минулого місяця Молнупіравір, відомий як Лагевріо для лікування коронавірусу. Очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід готується оголосити про початок національного пілотного проекту з випробування препарату.

Препарат використовуватимуть для запобігання серйозним захворюванням вразливих пацієнтів з коронавірусом і при необхідності в стаціонарному лікуванні. Його зможуть приймати ті, у кого позитивний результат тесту на COVID і є хоча б один фактор ризику розвитку важких захворювань, таких як ожиріння, вік старше 60 років, діабет або серцеві захворювання.

Національна служба охорони здоров'я (NHS) проведе курси прийому таблеток для клінічно вразливих пацієнтів і пацієнтів з імунодепресантами. Препарат видаватимуть пацієнтам протягом всього 48 годин після позитивного тесту на COVID-19.

Керівникам лікарень та лікарям загальної практики вже повідомили, що Служба охорони здоров'я створить серію пунктів доставки ліків від COVID, щоб пацієнти отримали ліки якомога швидше.