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В Угорщині зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID

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Угорщина, П'ятниця 28 травня 2021 15:12
В Угорщині зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID Фото: в Угорщині заявили про перші випадки індійського варіанту COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Угорщина виявила два випадки вірусу коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Влада не виключає нової хвилі пандемії.

Про це заявив заступник міністра та глава робочої групи уряду з питань щеплень Іштван Дьорджі, передає Reuters.

Угорщина сильно постраждала від пандемії, і за даними Університету Джона Хопкінса, країна є лідером за кількістю смертей на 100 000 людей. Особливо смертельна третя хвиля послаблюється на тлі активної кампанії з вакцинації.

"Індійський варіант присутній в Угорщині. На думку експертів, ми не можемо виключити можливість нової хвилі пандемії", - заявив Іштван Дьорджі.

Головний державний лікар Цецилія Мюллер додала, що один із двох пацієнтів вже одужав. Відстеження контактів не змогло встановити, як вони були заражені. Жоден з них нещодавно не проводив час за кордоном.

Нагадаємо, минулими вихідними в Угорщині скасували більшість обмежень щодо COVID-19, у тому числі нічний комендантський час. Зокрема, скасували обов'язковість носіння масок в громадських місцях.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що маски більше не потрібно носити публічно, а збори до 500 людей можна проводити просто неба. Відвідування заходів в закритих приміщеннях можна за наявності картки щеплень.

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