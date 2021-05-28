В Угорщині зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID
Угорщина виявила два випадки вірусу коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Влада не виключає нової хвилі пандемії.
Про це заявив заступник міністра та глава робочої групи уряду з питань щеплень Іштван Дьорджі, передає Reuters.
Угорщина сильно постраждала від пандемії, і за даними Університету Джона Хопкінса, країна є лідером за кількістю смертей на 100 000 людей. Особливо смертельна третя хвиля послаблюється на тлі активної кампанії з вакцинації.
"Індійський варіант присутній в Угорщині. На думку експертів, ми не можемо виключити можливість нової хвилі пандемії", - заявив Іштван Дьорджі.
Головний державний лікар Цецилія Мюллер додала, що один із двох пацієнтів вже одужав. Відстеження контактів не змогло встановити, як вони були заражені. Жоден з них нещодавно не проводив час за кордоном.
Нагадаємо, минулими вихідними в Угорщині скасували більшість обмежень щодо COVID-19, у тому числі нічний комендантський час. Зокрема, скасували обов'язковість носіння масок в громадських місцях.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що маски більше не потрібно носити публічно, а збори до 500 людей можна проводити просто неба. Відвідування заходів в закритих приміщеннях можна за наявності картки щеплень.