В'єтнам отримав від США 2 мільйони доз вакцини Moderna

В'єтнам отримав 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу, пожертвуваних урядом США. Про це повідомило посольство США в Ханої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ця партія, доставлена через Центр обміну COVAX, є частиною 80 мільйонів доз вакцини, які президент Джо Байден виділив з американських поставок вакцини для підтримки глобальних потреб інших країн.

Зі стійким спалахом коронавірусу В'єтнам зіткнувся ще в кінці квітня, коли кількість щоденних інфекцій зросла до рекордних рівнів.

Більшість нових випадків зараження коронавірусом у В'єтнамі зареєстровані в Хошиміні. Влада оголосила там 15-денний карантин. Саме в це місто і будуть спрямовані вакцини Moderna, отримані від США.

Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу про 1853 нові випадки зараження коронавірусом. В країні вже тиждень цей показник перевалює за тисячу. Всього у В'єтнамі зареєстровано 27 863 випадки інфікування і 112 смертей від коронавірусу.

Також повідомляється, що В'єтнам отримав близько 8 мільйонів доз вакцини, в основному в рамках COVAX. Там вакцинували однією дозою 4 мільйони осіб, а 258 000 осіб були вакциновані повністю. Це говорить про повільний процес вакцинації, адже всього потрібно прищепити 98 мільйонів населення.