В'єтнам отримав від США 2 мільйони доз вакцини Moderna
В'єтнам отримав 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу, пожертвуваних урядом США. Про це повідомило посольство США в Ханої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ця партія, доставлена через Центр обміну COVAX, є частиною 80 мільйонів доз вакцини, які президент Джо Байден виділив з американських поставок вакцини для підтримки глобальних потреб інших країн.
Зі стійким спалахом коронавірусу В'єтнам зіткнувся ще в кінці квітня, коли кількість щоденних інфекцій зросла до рекордних рівнів.
Більшість нових випадків зараження коронавірусом у В'єтнамі зареєстровані в Хошиміні. Влада оголосила там 15-денний карантин. Саме в це місто і будуть спрямовані вакцини Moderna, отримані від США.
Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу про 1853 нові випадки зараження коронавірусом. В країні вже тиждень цей показник перевалює за тисячу. Всього у В'єтнамі зареєстровано 27 863 випадки інфікування і 112 смертей від коронавірусу.
Також повідомляється, що В'єтнам отримав близько 8 мільйонів доз вакцини, в основному в рамках COVAX. Там вакцинували однією дозою 4 мільйони осіб, а 258 000 осіб були вакциновані повністю. Це говорить про повільний процес вакцинації, адже всього потрібно прищепити 98 мільйонів населення.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що зможе вакцинувати 50% населення у віці 18 років і старше до кінця року, а 70% - до кінця березня 2022 року.
Нагадаємо, США відправлять до Молдови півмільйона доз вакцини Johnson & Johnson. Вакцина буде передана в рамках програми COVAX.
Раніше повідомлялося, що у США виявили нову мутацію коронавірусу. Її вважають небезпечніше штаму Дельта.