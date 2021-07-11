Вьетнам получил от США 2 миллиона доз вакцины Moderna

Вьетнам получил 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса, пожертвованных правительством США. Об этом сообщило посольство США в Ханое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эта партия, доставленная через центр обмена COVAX, является частью 80 миллионов доз вакцины, которые президент Джо Байден выделил из американских поставок вакцины для поддержки глобальных потребностей других стран.

С устойчивой вспышкой коронавируса Вьетнам столкнулся еще в конце апреля, когда количество ежедневных инфекций выросло до рекордных уровней.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме зарегистрированы в Хошимине. Власти объявили там 15-дневный карантин. Именно в этот город и будут направленны вакцины Moderna, полученные от США.

Министерство здравоохранения сообщило в субботу о 1853 новых случаях заражения коронавирусом. В стране уже неделю этот показатель переваливает за тысячу. Всего во Вьетнаме зарегистрировано 27 863 случая инфицирования и 112 смертей от коронавируса.

Также сообщается, что Вьетнам получил около 8 миллионов доз вакцины, в основном в рамках COVAX. Там вакцинировали одной дозой 4 миллиона человек, а 258 000 человек были вакцинированы полностью. Это говорит о медленном процессе вакцинации, ведь всего нужно привить 98 миллионов населения.