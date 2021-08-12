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У Вінницькій області померли троє інфікованих штамом коронавірусу "Дельта"

Автор: РБК-Україна

У Вінницькій області підтверджені 25 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта". Із них троє померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОДА Сергія Борзова.

Серед померлих чоловік і жінка з Гайсинського району - обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району.

Водночас, інформація про 13-річного померлого інфікованого "Дельтою", не відповідає дійсності.

"Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта", є 13-річний хворий. Він живий!", - зазначив Борзов.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області виявили перші випадки штаму коронавірусу "Дельта".

Нагадаємо, в Чернігівській області підтверджено 10 випадків заражень "Дельта"-штамом.

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Винницкая областьКоронавірус "Дельта"