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В Винницкой области умерли трое инфицированных штаммом коронавируса "Дельта"

Автор: РБК-Украина

В Винницкой области подтверждены 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Из них трое умерли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОГА Сергея Борзова.

Среди умерших мужчина и женщина из Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района.

В то же время, информация о 13-летнем умершем инфицированном "Дельтой", не соответствует действительности.

"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта", есть 13-летний больной. Он жив!",- отметил Борзов.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области выявили первые случаи штамма коронавируса "Дельта".

Напомним, в Черниговской области подтверждено 10 случаев заражений "Дельта"-штаммом.

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Винницкая областьКоронавирус "Дельта"