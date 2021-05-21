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Влада Колумбії заборонила в'їзд з Індії через ризик нового варіанту COVID-19

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Богота, П'ятниця 21 травня 2021 21:46
Влада Колумбії заборонила в'їзд з Індії через ризик нового варіанту COVID-19 Фото: Колумбія заборонила в'їзд мандрівників з Індії (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Колумбії заборонили в'їзд в країну громадянам і мандрівникам, які останні 14 днів перебували в Індії. Причиною цього стали побоювання завезення індійського штаму коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я та соціального захисту Колумбії Хуліан Фернандес-Чайлд.

"Призупинити в'їзд до Колумбії нерезидентів, які здійснювали пересадку в Індії або перебували в цій країні протягом останніх 14 днів", - йдеться в резолюції, текст міністр прикріпив до свого посту в Twitter.

Зазначається, що заборона діятиме з 20 травня по 30 Червня. Фернандес-Чайлд зазначив, що обмежується в'їзд мандрівників з Індії через ризик нового варіанту коронавірусу.

Нагадаємо, 14 травня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Зараз Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

На початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередити, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

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