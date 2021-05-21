Влада Колумбії заборонила в'їзд з Індії через ризик нового варіанту COVID-19

Влада Колумбії заборонили в'їзд в країну громадянам і мандрівникам, які останні 14 днів перебували в Індії. Причиною цього стали побоювання завезення індійського штаму коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я та соціального захисту Колумбії Хуліан Фернандес-Чайлд.

"Призупинити в'їзд до Колумбії нерезидентів, які здійснювали пересадку в Індії або перебували в цій країні протягом останніх 14 днів", - йдеться в резолюції, текст міністр прикріпив до свого посту в Twitter. Зазначається, що заборона діятиме з 20 травня по 30 Червня. Фернандес-Чайлд зазначив, що обмежується в'їзд мандрівників з Індії через ризик нового варіанту коронавірусу.