Власти Колумбии запретили въезд из Индии из-за риска нового варианта COVID-19

Власти Колумбии запретили въезд в страну гражданам и путешественникам, которые последние 14 дней находились в Индии. Причиной этого стали опасения завоза индийского штамма коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения и социальной защиты Колумбии Хулиан Фернандес-Чайлд.

"Приостановить въезд в Колумбию нерезидентов, которые совершали пересадку в Индии или находились в этой стране в течение последних 14 дней", - говорится в резолюции, текст министр прикрепил к своему посту в Twitter. Отмечается, что запрет будет действовать с 20 мая по 30 июня. Фернандес-Чайлд отметил, что ограничивается въезд путешественников из Индии из-за риска нового варианта коронавируса.