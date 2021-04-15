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ВООЗ в найближчі тижні повинна затвердити вакцину Sinovac, - Степанов

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 20:12
ВООЗ в найближчі тижні повинна затвердити вакцину Sinovac, - Степанов Фото: Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я в найближчі тижні повинна схвалити використання китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.

Про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"В найближчі тижні ВООЗ повинна затвердити цю вакцину, як і інші вакцини, і рекомендувати для використання", - заявив Степанов.

При цьому він підкреслив, що кожна нова партія CoronaVac повинна проходити лабораторний контроль.

Крім того, глава МОЗу додав, що Україна повинна отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 2,9 млн препарату Covishield і 11,9 млн доз препарату CoronaVac. Він також зазначив, що на сьогодні Україна отримала вже 700 тисяч доз препаратів.

"Ми очікуємо за запевненням китайської сторони, що ми повинні максимум до кінця травня отримати решту 1,7 млн доз за цим контрактом. Більш того, це має бути рівними частинами. Очікуємо від них чіткого графіка по датах відвантажень", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 квітня, в Україні зробили 15 744 щеплення від коронавірусу. З початку кампанії вакцинували вже майже 420 тисяч осіб.

Кампанія вакцинації в Україні почалася в кінці лютого. Зараз використовуються два препарати - Covishield і CoronaVac. На цьому тижні в країну повинна надійти перша партія вакцини Pfizer. Докладніше про те, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.

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