ВОЗ в ближайшие недели должна утвердить вакцину Sinovac, - Степанов

"В ближайшие недели ВОЗ должна утвердить эту вакцину, как и другие вакцины, и рекомендовать для использования", - заявил Степанов.

При этом он подчеркнул, что каждая новая партия CoronaVac должна проходить лабораторный контроль.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что Украина должна получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса. В частности, 2,9 млн препарата Covishield и 11,9 млн доз препарата CoronaVac. Он также отметил, что на сегодняшний день Украина получила уже 700 тысяч доз препаратов.

"Мы ожидаем по заверениям китайской стороны, что мы должны максимум до конца мая получить все остальные 1,7 млн доз по этому контракту. Более того, это должно быть равными частями. Ожидаем от них четкого графика по датам отгрузок", - сообщил Степанов.