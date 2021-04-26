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ВООЗ: через COVID-19 постраждали кампанії вакцинації від інших хвороб

Новость на русском → Женева, Понеділок 26 квітня 2021 20:09
ВООЗ: через COVID-19 постраждали кампанії вакцинації від інших хвороб Фото: коронавірус вплинув на вакцинацію від інших хвороб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Нові дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать про те, що пандемія коронавірусу спричинила серйозні збої в роботі служб імунізації по всьому світу. Наразі у 50 країнах світу тимчасово зупинено 60 кампаній імунізації.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус на брифінгу в Женеві.

"Це значить, що 228 млн дітей прямо зараз уразливі для смертельних хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - наголосив він.

Глава ВООЗ зазначив, що найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, у багатьох країнах вони відкладені на понад рік.

"Останнє дослідження ВООЗ показує, що в першому кварталі 2021 року служби планової імунізації були перервані більш ніж у третині країн світу", - додав Габреісус.

Через проблеми з імунізацією виникають спалахи хвороб. Наприклад, серйозні спалахи кору сталися в декількох країнах, зокрема Демократичній Республіці Конго, Пакистані та Ємені.

"Тому ми повинні швидко переламати ситуацію і оговтатися від цих потрясінь", - заявив він.

Нагадаємо, в Індії зараз спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Новий спалах COVID-19 настільки серйозний, що у лікарнях бракує місць, а людям доводиться купувати кисень та ліки на "чорному ринку".

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