RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу. ВООЗ почне присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації вірусу.

Про це повідомляє NPR.

Згідно з новою системою, мутація B. 1.1.7, яка була вперше виявлена у Великобританії, буде називатися "Альфа".

Варіант B. 1.351, вперше виявлений в Південній Африці, буде називатися "Бета", а варіант, спочатку виявлений в Бразилії і відомий як P. 1, буде називатися "Гамма".

Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу-B. 1.617.2 і B. 1.617.1 - назвуть "дельтою" і "Каппою".

Нові назви не будуть офіційно замінювати наукові назви, вже присвоєні новим варіантам, але ВООЗ заявила, що робить таку зміну в спробі уникнути нагнітання стигми щодо країн, де з'являються нові штами.

"Хоча вони мають свої переваги, ці наукові назви можуть бути складними для проголошення та запам'ятовування, і вони схильні до неправильного інформування. В результаті люди часто називають варіанти по місцях їх виявлення, що є стигматизуючим і дискримінаційним", - заявили в ВООЗ.

Нагадаємо, в японському місті Кобе виявили першу підтверджену мутацію" британського " штаму коронавірусу.

Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки" бразильського " штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус