ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса

Согласно новой системе, мутация B.1.1.7, которая была впервые выявлена в Великобритании, будет называться "Альфа".

Вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, будет называться "Бета", а вариант, первоначально обнаруженный в Бразилии и известный как P.1, будет называться "Гамма".

Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой".

Новые названия не будут официально заменять научные названия, уже присвоенные новым вариантам, но ВОЗ заявила, что делает такое изменение в попытке избежать нагнетания стигмы в отношении стран, где появляются новые штаммы.

"Хотя у них есть свои преимущества, эти научные названия могут быть трудными для произнесения и запоминания, и они склонны к неправильному информированию. В результате люди часто называют варианты по местам их обнаружения, что является стигматизирующим и дискриминационным", - заявили в ВОЗ.