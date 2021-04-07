У ВООЗ допустили зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів

Зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca і появою тромбів вірогідна. Однак цей зв'язок поки не підтверджена.

Про це повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я .

"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається вірогідною, але не підтверджена. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають занепокоєння, однак вони фіксуються вкрай рідко.