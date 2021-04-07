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У ВООЗ допустили зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів

Новость на русском → Женева, Середа 07 квітня 2021 20:10
У ВООЗ допустили зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів Фото: у ВООЗ вважають, що зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів вірогідна (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca і появою тромбів вірогідна. Однак цей зв'язок поки не підтверджена.

Про це повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається вірогідною, але не підтверджена. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають занепокоєння, однак вони фіксуються вкрай рідко.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, комітет з вакцинації Великобританії рекомендував не використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років.

Зазначимо, що тільки в Британії виявили 30 випадків тромбозу у людей, яких вакцинували препаратом AstraZeneca. Випадки тромбозу фіксували і в інших країнах Європи, деякі з них припиняли вакцинацію цим препаратом.

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