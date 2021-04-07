RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ допустили зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів

Автор: РБК-Україна

Зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca і появою тромбів вірогідна. Однак цей зв'язок поки не підтверджена.

Про це повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається вірогідною, але не підтверджена. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають занепокоєння, однак вони фіксуються вкрай рідко.

Нагадаємо, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

Крім того, комітет з вакцинації Великобританії рекомендував не використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років.

Зазначимо, що тільки в Британії виявили 30 випадків тромбозу у людей, яких вакцинували препаратом AstraZeneca. Випадки тромбозу фіксували і в інших країнах Європи, деякі з них припиняли вакцинацію цим препаратом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗвакцинаціяГрип
Читайте також
У Британії рекомендували не прищеплювати вакциною AstraZeneca людей молодше 30 років
Степанов про новий побічний ефект AstraZeneca: чекаємо на офіційний документ
Прогноз погоди