ВООЗ: у Європі зростає апатія до коронавірусу

На сьогодні в Європі зростає апатія до коронавірусу COVID-19. Нові дані показують, що в окремих країнах від нього "втомилися" понад 60% населення.

Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по європейському регіону Ханс Клюге, передає Sky News.

За його словами, стомлюваність вимірювалася різними способами в 27 країнах, але, за оцінками ВООЗ, в деяких місцях вона охопила понад 60% населення. Він також закликав владу європейських країн взаємодіяти з населенням.

"Громадяни - це центральна частина вирішення проблеми пандемії, і політики повинні ставитися до них відповідно", - заявив Клюге.

Зазначимо, попередження від ВООЗ прозвучало на тлі побоювань з приводу другої хвилі COVID-19 в низці країн, включаючи Великобританію, Францію та Іспанію.

Нагадаємо, раніше голова служби надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан заявив, що до 10% населення Землі могло заразитися COVID-19 з початку пандемії.

А керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт розповів, як можна стримати поширення коронавірусу в нашій країні.