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ВООЗ: на коронавірус могло захворіти 10% населення Землі

Автор: РБК-Україна

За найоптимістичнішими оцінками, на коронавірус могло заразитися 10% населення Землі. На сьогодні кількість підтверджених випадків сильно занижена і не відповідає реальній ситуації.

Про це заявив глава служби надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкл Райан, передає AP.

За його словами, приблизно одна з 10 осіб у всьому світі могла заразитися COVID-19. Показники відрізняються серед міських і сільських жителів, а також представників інших груп.

"У кінцевому підсумку це означає, переважна більшість населення світу залишається в небезпеці", - підкреслив Райан.

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Зазначимо, оцінка в понад 760 млн заражених при нинішній чисельності населення Землі близько 7,6 млрд набагато перевищує кількість підтверджених випадків. На сьогодні ВООЗ і Університет Джона Хопкінса підтвердили понад 35 млн випадків зараження COVID-19 у всьому світі.

Нагадаємо, раніше голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт спрогнозував, що в країні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що вже цього тижня Україна подолає позначку в 5 тисяч нових випадків COVID-19. При цьому захворюваність буде тільки рости.

Прогноз погоди
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