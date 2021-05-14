ВООЗ: нові варіанти COVID обов'язково будуть, але "ми знаємо, що робити"

В майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу , але у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) "знають, що робити". В організації сподіваються, що страх щодо нових штамів перетвориться у "щось продуктивне".

Про це на онлайн-брифінгу в Женеві заявила технічний керівник ВООЗ щодо боротьби з COVID-19 Марія ван Керхове, передає Reuters .

"Більше варіантів коронавірусу обов'язково буде виявлено, але зараз ми знаємо, що робити" - передає агентство слова експерту ВООЗ.

"Я хотіла б, щоб страх (нових варіантів коронавірусу, - ред.) перетворився на щось продуктивне, щось сильне", - сказала Марія ван Керхове.