ВООЗ прогнозує поширення більш заразного штаму коронавірусу в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує поширення більш заразного індійського штаму коронавірусу в Європі. Цей різновид коронавірусу, відомий як "дельта-варіант", вже витіснив інші штами в ряді країн.

Про це заявив під час брифінгу директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За його словами, цей штам коронавірусу більш заразний і може заражати навіть тих, у кого є імунітет.

"Ми вже це проходили. Влітку минулого року випадки захворювання поступово зростали в молодших вікових групах, потім перемістилися в старші вікові групи, що призвело до руйнівного спалаху, локдауну і загибелі безлічі людей восени і взимку 2020 року", - підкреслив він.