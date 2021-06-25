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ВООЗ незабаром схвалить дві вакцини від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я незабаром схвалить нові вакцини від коронавірусу. Їх дозволять використовувати в надзвичайних ситуаціях.

Про це заявила помічник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.

"Ми очікуємо, що одна або дві вакцини будуть незабаром схвалені", - заявила вона.

Однак Сімао не уточнила про які саме препарати йдеться.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що всі вакцини від коронавірусу, які схвалені міжнародними регуляторами, однаково ефективні проти нового штаму " Дельта".

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що індійський варіант коронавірусу "Дельта" в два рази більш заразний, ніж початковий штам, виявлений в Ухані.

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