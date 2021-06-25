ВООЗ незабаром схвалить дві вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я незабаром схвалить нові вакцини від коронавірусу. Їх дозволять використовувати в надзвичайних ситуаціях.

Про це заявила помічник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао .

"Ми очікуємо, що одна або дві вакцини будуть незабаром схвалені", - заявила вона.

Однак Сімао не уточнила про які саме препарати йдеться.