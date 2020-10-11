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ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за приростом заражених коронавірусом

Автор: Надія Собенко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про новий антирекорд по щоденному приросту числа заражених коронавірусом. За добу в світі було виявлено 383 359 пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляється на сайті організації.

Показник приросту хворих стають максимальними за весь час пандемії третій день поспіль. Напередодні коронавірус зафіксували у 355 244 особи, а 8 жовтня - у 343 467 жителів Землі.

Найбільше нових випадків виявлено в Індії (73 272) і в США (54 232).

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Загалом у світі коронавірусом заразилися 36 754 395 людей, померли - 1 064 838.

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що у них "немає нових відповідей" на пандемію коронавірусу після того, як у світі зафіксували новий антирекорд.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ досліджує випадки повторного зараження коронавірусом. Для цього організація створила спеціальну групу.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо приросту хворих на коронавірус - понад 5,8 тисячі.

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт дав прогноз, що в країні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу кожен день.

Прогноз погоди
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