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ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по приросту зараженных коронавирусом

Автор: Надежда Собенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. За сутки в мире было выявлено 383 359 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте организации.

Показатель прироста заболевших становятся максимальными за все время пандемии третий день подряд. Накануне коронавирус зафиксировали у 355 244 человек, а 8 октября - у 343 467 жителей Земли.

Больше всего новых случаев обнаружено в Индии (73 272) и в США (54 232).

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В общем в мире коронавирусом заразились 36 754 395 человек, умерли - 1 064 838.

Напомним, в ВОЗ заявили, что у них "нет новых ответов" на пандемию коронавируса после того, как в мире зафиксировали новый антирекорд.

Ранее сообщалось, что ВОЗ исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу.

Также РБК-Украина писало, что в Украине зафиксировали очередной антирекорд по приросту заболевших коронавирусом - более 5,8 тысячи.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт дал прогноз, что в стране может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.

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