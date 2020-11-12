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ВООЗ: для завершення пандемії необхідно вакцинувати 70% населення світу

Автор: Артур Родивилов

Близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилася.

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Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан в ході онлайн-сесії питань та відповідей.

Вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації такої кількості людей буде отримано тільки в разі, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки та ефективності.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано майже 52 млн хворих, 36 млн одужали, понад 1,2 мільйона осіб померли.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що на закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд гривень.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський попросив Німеччину допомогти з постачаннями вакцини від коронавірусу в Україну.

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