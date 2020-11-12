ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира

Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия закончилась.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов.

Она отметила, что нужный эффект от вакцинации такого количества людей будет получен только в случае, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

Как писало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что на закупку вакцины от коронавируса в бюджете на следующий год предусмотрен 1 млрд гривен.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины от коронавируса в Украину.