ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ВООЗ заявили про досягнуту згоду щодо рівного доступу до вакцин від коронавірусу

Новость на русском →
Женева, П'ятниця 28 травня 2021 19:51
У ВООЗ заявили про досягнуту згоду щодо рівного доступу до вакцин від коронавірусу Фото: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Учасники Асамблеї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (ВООЗ) досягли згоди в питанні рівного доступу до вакцин від коронавірусу. Зазначається, що це важливий фактор у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це заявив на брифінгу гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, всі учасники 74-ї Всесвітньої асамблеї ВООЗ погодилися з тим, що для перемоги над коронавірусом у світі важливе значення має рівний доступ до вакцин."Був широкий консенсус в тому, що рівноправний доступ до вакцин має істотне значення для завершення пандемії", - сказав гендиректор організації.

Він також підкреслив, що центральною темою Асамблеї ВООЗ, яка почалася 24 травня, стала ситуація з COVID-19.

Нагадаємо, 28 травня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків. Тепер у країнах ЄС будуть вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років.

Відзначити, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Як писало РБК-Україна, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус ВООЗ Вакцина COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19