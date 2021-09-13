Коли можливий пік захворюваності на COVID-19 в Україні: прогноз експертів

Так, у Київській школі економіки (KSE) вважають, що до середини вересня Україна за показниками вийде з "жовтої" зони карантину.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченко, конкретних прогнозів про те, коли країна зіткнеться з локдаунами, "червоними" зонами та піком захворюваності поки немає.

На його думку, все залежить від того, чи будуть в Україні такі ж вибухові темпи зростання хворих, як в Європі.

"Але це, швидше за все, друга половина жовтня - кінець листопада. Ці півтора місяця будуть найбільш напруженими в плані епідемії", - припустив Ганіченко.