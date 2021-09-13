UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда возможен пик заболеваемости COVID-19 в Украине: прогноз экспертов

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Чиновники и эксперты утверждают, что эпидситуация в Украине пока не критична. Она не развивается взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, но постепенно ухудшается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сезон карантинов. Когда в Украине усилят ограничения и что изменится".

Так, в Киевской школе экономики (KSE) считают, что к середине сентября Украина по показателям выйдет из "желтой" зоны карантина.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, "красными" зонами и пиком заболеваемости пока нет.

По его мнению, все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября - конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", - предположил Ганиченко.

Напомним, принять решение о усиление карантина в Украине могут уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинПандемия коронавируса