Вперше з початку пандемії: в австралійському Сіднеї ввели локдаун

В австралійському Сіднеї вперше ввели локдаун з початку пандемії. Він триватиме два тижні.
Про це повідомляє Еuronews.
Причиною такого рішення стало зростання захворюваності на коронавірус і поширення ще більш небезпечного штаму - "Дельти".
Зазначено, що з суботи залишати домівки мешканці можуть тільки з поважної причини - для покупки продуктів, ліків, візиту до лікаря, заняття спортом.
Працюючі повинні по можливості перейти на віддалений режим. Австралійці, які побували у Сіднеї, зобов'язані самоізолюватись на 14 днів.
"Ми повинні приготуватися до більшої кількості випадків. Дуже швидко йде зараження всередині домогосподарств. Вірус передається як мінімум у два рази швидше, ніж при попередніх варіантах COVID-19. Потрібно бути готовими до напливу інфікованих найближчими днями. Тому так важливо вжити заходів прямо зараз ", - пояснила прем'єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.
Всього ж за час пандемії в Австралії, яка налічує 25 мільйонів жителів, було зафіксовано близько 30 тисяч випадків захворювання на коронавірус і майже тисяча смертей. Як мінімум одну дозу вакцини отримала приблизно чверть населення країни.
Нагадаємо, австралійські медики попереджають, що для передачі коронавірусу "Дельта" не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з "Уханьским" варіантом. Передача вірусу може відбутися навіть після нетривалого перебування поруч з хворим.
Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта"-штаммом коронавірусу, є більш важким. За його словами, вакциновані українці від нього захищені.