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Вперше за весь час пандемії. В Україні більше 32 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Добова статистика

Госпіталізували - 3016 осіб; летальних випадків - 154; одужали - 5 237 осіб. Протестували методом ПЛР - 94 996 осіб, методом ІФА - 7 288, експрес-тестами - 62 450.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 946 202 особи; одужали - 3 601 952 особи; летальних випадків - 99 738.

Де спалах коронавірусу

Зазначимо, що більше 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу - це максимум за весь час пандемії. За вчора найбільше нових заражень в таких регіонах:

  • Івано-Франківській області - 2862,
  • Львівській області - 2696,
  • Житомирській області - 2467,
  • Києві - 2012,
  • Сумській області - 1909.

Раніше в Київській школі економіки повідомили, що нова хвиля коронавірусу, спричинена поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 тисяч випадків COVID.

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