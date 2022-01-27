Вперше за весь час пандемії. В Україні більше 32 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Госпіталізували - 3016 осіб; летальних випадків - 154; одужали - 5 237 осіб. Протестували методом ПЛР - 94 996 осіб, методом ІФА - 7 288, експрес-тестами - 62 450.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 946 202 особи; одужали - 3 601 952 особи; летальних випадків - 99 738.
Зазначимо, що більше 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу - це максимум за весь час пандемії. За вчора найбільше нових заражень в таких регіонах:
Раніше в Київській школі економіки повідомили, що нова хвиля коронавірусу, спричинена поширенням штаму "Омікрон", може викликати добову захворюваність на рівні 55 тисяч випадків COVID.