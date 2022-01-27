Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.
Отметим, что более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.
За вчера больше всего новых заражений в таких регионах:
Ранее в Киевской школе экономики сообщили, что новая волна коронавируса, вызванная распространение штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 тысяч случаев COVID.