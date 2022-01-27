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Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Суточная статистика

Госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.

Где вспышка коронавируса

Отметим, что более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.

За вчера больше всего новых заражений в таких регионах:

  • Ивано-Франковской области - 2862,
  • Львовской области - 2696,
  • Житомирской области - 2467,
  • Киеве - 2012,
  • Сумской области - 1909.

Ранее в Киевской школе экономики сообщили, что новая волна коронавируса, вызванная распространение штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 тысяч случаев COVID.

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