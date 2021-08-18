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Спалах коронавірусу в Одесі: у лікарні перебуває 8 дітей з табору

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Одеса, Середа 18 серпня 2021 18:45
Спалах коронавірусу в Одесі: у лікарні перебуває 8 дітей з табору Фото: вісім дітей з Молодої Гвардії госпіталізовані в Одесі (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вісім дітей з центру "Молода гвардія" госпіталізовані в Одесі. Вони знаходяться в лікарні, яка спеціалізується на допомозі пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вісім дітей госпіталізовані в дитячу лікарню № 3 міста Одеса. Вона спеціалізується на допомозі пацієнтам з COVID - 19 має все необхідне обладнання та фахівців", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в результаті спалаху коронавірусу в центрі "Молода гвардія" зареєстровані 60 випадків зараження інфекцією. Серед них-50 дітей та 10 дорослих.

"За останню добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання серед дітей дружини "Зоряна", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про спалах коронавірусу в центрі "Молода гвардія".

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