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Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти

Автор: Ирина Гамерская

Вакцина від коронавірусу компанії Sinovac (CoronaVac) вчора надійшла до України. Це вже другий препарат від COVID, який є у розпорядженні українських медиків.

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

"В Україну вчора надійшла вакцина активована Sinovac - 215 тисяч доз, зараз вона буде проходити 10-денний лабораторний контроль, після цього вона буде направлена до ДП "Медичні закупівлі" і розвезена до регіонів", - повідомив він.

Між вакцинами Sinovac та AstraZeneca, яку вже використовують в Україні, є деякі відмінності.

Так, вакцина Sinovac однодозна, тоді як AstraZeneca десятидозна.

За словами Ляшка, препарат Sinovac будуть використовувати для тих категорій населення і на тих платформах, які унеможливлять розлив. Зокрема, пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку.

"Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей - це 40 тисяч", - пояснив він.

Передбачається перше щеплення препаратом Sinovac і через 20 днів - друге. Тоді як другу дозу вакцини AstraZeneca українці будуть отримувати через 12 тижнів після першої.

Наразі вакцина Sinovac проходить завершальну стадію в ВОЗ і вже наступного тижня український МОЗ очікує від ВОЗ результатів - чи дозволять її використовувати в екстрених ситуаціях. Вакцина ж AstraZeneca, а також Pfizer та Moderna, вже схвалені.

Нагадаємо, вакцинація в Україні почалася в кінці лютого. Першим препаратом від коронавірусу, який надійшов в Україну стала вакцина AstraZeneca (препарат виготовлений в Індії і має регіональну назву CoviShield). Першу дозу вакцини вже отримали понад 174 тисяч осіб. За словами Ляшка, другу дозу препарату AstraZeneca українці почнуть отримувати в 20-их числах травня.

Раніше РБК-Україна писало, що відомо про вакцину китайської компанії Sinovac - CoronaVac.

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