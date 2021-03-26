Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти

"В Україну вчора надійшла вакцина активована Sinovac - 215 тисяч доз, зараз вона буде проходити 10-денний лабораторний контроль, після цього вона буде направлена до ДП "Медичні закупівлі" і розвезена до регіонів", - повідомив він.

Між вакцинами Sinovac та AstraZeneca, яку вже використовують в Україні, є деякі відмінності.



Так, вакцина Sinovac однодозна, тоді як AstraZeneca десятидозна.

За словами Ляшка, препарат Sinovac будуть використовувати для тих категорій населення і на тих платформах, які унеможливлять розлив. Зокрема, пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку.

"Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей - це 40 тисяч", - пояснив він.

Передбачається перше щеплення препаратом Sinovac і через 20 днів - друге. Тоді як другу дозу вакцини AstraZeneca українці будуть отримувати через 12 тижнів після першої.

Наразі вакцина Sinovac проходить завершальну стадію в ВОЗ і вже наступного тижня український МОЗ очікує від ВОЗ результатів - чи дозволять її використовувати в екстрених ситуаціях. Вакцина ж AstraZeneca, а також Pfizer та Moderna, вже схвалені.