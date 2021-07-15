ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи введуть в Україні COVID-вакцинацію серед дітей: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 12:13
Чи введуть в Україні COVID-вакцинацію серед дітей: відповідь МОЗ Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання введення в Україні вакцинації від коронавірусу серед осіб молодших 18 років. Втім наразі дана група людей не відноситься до пріоритетних.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, відповідно до структури захворюваності у країні, діти до 18 років становлять лише 6 відсотків від загальної кількості інфікованих. А в останній час подібних випадків стало дещо менше.

"Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику. Тому насамперед спрямовані зусилля (вакцинація - ред.) на людей від 18 років", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.

Додамо, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вакцинація в Україні від коронавірусу може початися і для дітей, але тільки для тих, у кого є високі ризики ускладнень від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
подростки Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус