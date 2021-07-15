Введут ли в Украине COVID-вакцинацию среди детей: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос введения в Украине вакцинации от коронавируса среди лиц моложе 18 лет. Впрочем, пока данная группа людей не относится к приоритетным.

По его словам, в соответствии со структурой заболеваемости в стране, дети до 18 лет составляют лишь 6 процентов от общего количества инфицированных. А в последнее время подобных случаев стало несколько меньше.

"То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Поэтому в первую очередь направлены усилия (вакцинация - ред.) на людей от 18 лет",- отметил Ляшко.