Введут ли в Украине COVID-вакцинацию среди детей: ответ Минздрава
В Министерстве здравоохранения рассматривают вопрос введения в Украине вакцинации от коронавируса среди лиц моложе 18 лет. Впрочем, пока данная группа людей не относится к приоритетным.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, в соответствии со структурой заболеваемости в стране, дети до 18 лет составляют лишь 6 процентов от общего количества инфицированных. А в последнее время подобных случаев стало несколько меньше.
"То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Поэтому в первую очередь направлены усилия (вакцинация - ред.) на людей от 18 лет",- отметил Ляшко.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил, что возрастные категории для вакцинации от COVID расширят и начнут прививать подростков.
Добавим, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вакцинация в Украине от коронавируса может начаться и для детей, но только для тех, у кого есть высокие риски осложнений от COVID.