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Чи введуть в Україні жорсткий локдаун: відповідь Кузіна

Автор: Марія Кучерявець

Головний санітарний лікар Ігор Кузін відповів, чи планують в Україні оголошувати жорсткий локдаун. За його словами, обмежень як у 2020 році впроваджувати не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна в інтерв'ю LIGA.net.

"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.

За словами санлікаря, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до "червоної" зони може увійти Івано-Франківська область.

"Думаю, що Івано-Франківська область, зважаючи, що там доволі швидко погіршується ситуація. Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає близько 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", - пояснив Кузін.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон".

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

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Локдаун