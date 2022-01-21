Чи введуть в Україні жорсткий локдаун: відповідь Кузіна

"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.

За словами санлікаря, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до "червоної" зони може увійти Івано-Франківська область.

"Думаю, що Івано-Франківська область, зважаючи, що там доволі швидко погіршується ситуація. Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає близько 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", - пояснив Кузін.