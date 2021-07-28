Може викликати страйки: експерт пояснив відмову від обов'язкової вакцинації медиків
Обов'язкова вакцинація медпрацівників в Україні поки недоцільна. Вона може призвести до страйків.
Таку думку висловив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в матеріалі РБК-Україна "Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям".
"Якщо ми зараз введемо обов'язкову вакцинацію, чи повірите ви, що у нас за тиждень 95% медиків погодяться? Я - ні. Це буде приводом для страйків, головлікарі скажуть, що "нагорі" взагалі з глузду з'їхали: що, вони не повинні реаніматолога або медсестру тепер пускати на роботу через її відмову вакцинуватися?.."- сказав Лапій.
За його словами, просвітницька робота і переконання поки залишаються пріоритетними заходами, але не примус.
"Все одно деякі медики залишаються на позиціях "ми краще принесемо жертвопринесення, ніж пройдемо вакцинацію". Це наша проблема і біда",- додав Лапій.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що умовна половина медиків в Україні вакцинувалася, а інша - перехворіла на COVID.