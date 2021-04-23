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ЮНІСЕФ: до кінця року доставимо COVID-вакцини для 8 млн українців

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. ЮНІСЕФ обіцяє до кінця року доставити вакцини для 8 млн українців.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

В ЮНІСЕФ вважають, що вакцини лишаються найбільшою надією, щоб зупинити цю пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 та проведенні кампанії з вакцинації.

"Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, українців закликають продовжувати носити маски, регулярно мити руки та дотримуватись фізичної дистанції, щоб обмежити поширення COVID-19.

Нагадаємо, Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Також у МОЗ повідомляли, що щеплення другою дозою AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої.

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Новини України ВакцинаЮНИСЕФ
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