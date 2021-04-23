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ЮНИСЕФ: до конца года доставим COVID-вакцины для 8 млн украинцев

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. ЮНИСЕФ обещает до конца года доставить вакцины для 8 млн украинцев.

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В ЮНИСЕФ считают, что вакцины остаются самой большой надеждой, чтобы остановить эту пандемию. Международные партнеры продолжат поддерживать правительство Украины в ответ на пандемию COVID-19 и проведении кампании по вакцинации.

"Поставка вакцин в рамках COVAX продолжится: в целом до конца года ЮНИСЕФ доставит вакцины для прививки 8 миллионов украинцев", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, украинцев призывают продолжать носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать физическую дистанцию, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Напомним, Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также в Минздраве сообщали, что прививка второй дозой AstraZeneca будет происходить через 12 недель после первой.

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Новости Украины ВакцинаЮНИСЕФ
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