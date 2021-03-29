Захворюваність зростає: у Львові збираються зупинити громадський транспорт та закрити дитсадки

"Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту", - сказав мер.

Він зазначив, що це непрості рішення, але попри локдаун, який діє у місті, динаміка захворюваності не спадає.

"З 1300 ліжок, які в міських лікарнях є для пацієнтів з Covid-19, станом на сьогодні буде зайнято вже 1000. Добре, що ми прогнозували таку ситуацію і вже збільшуємо цей резерв. Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжкомісць. Кожного дня все більше нових, складних пацієнтів поступає. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є ріст", - наголосив Садовий.