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Залучені до ЗНО педагоги зможуть в першу чергу отримати вакцину Sinovac

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 14:06
Залучені до ЗНО педагоги зможуть в першу чергу отримати вакцину Sinovac Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцину Sinovac (торгова назва CoronaVac) від коронавірусу в першу чергу зможуть отримати педагоги, які задіяні у проведенні Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Вакцинація проводиться добровільно.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба МОЗ у Facebook.

"Нам треба проводити ЗНО, щоб наші діти закінчували школи, втсупали до університетів, реалізовували свої мрії. Тому для нас проведення ЗНО є дуже важливим процесом. Відповідно, наш обов'язок захистити тих, хто залучений до проведення оцінювання, тому закликаємо педагогів вакцинуватися і бути в безпеці ", - зазначив Степанов.

Педагогів вакцинуватимуть мобільні бригади. За координацію процесів, формування списків і планування графіка виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори. Працівники сфери освіти можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти ОДА. Вони, в свою чергу, узагальнять списки та передадуть їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого детального планування.

Через 28 днів після введення першої дози вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто за кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почали вакцинацію олімпійців та паралімпійців вакциною виробництва китайської компанії Sinovac.

Також раніше РБК-Україна писало, кому не можна робити щеплення від COVID.

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