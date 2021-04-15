Залучені до ЗНО педагоги зможуть в першу чергу отримати вакцину Sinovac

Вакцину Sinovac (торгова назва CoronaVac) від коронавірусу в першу чергу зможуть отримати педагоги, які задіяні у проведенні Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Вакцинація проводиться добровільно.

"Нам треба проводити ЗНО, щоб наші діти закінчували школи, втсупали до університетів, реалізовували свої мрії. Тому для нас проведення ЗНО є дуже важливим процесом. Відповідно, наш обов'язок захистити тих, хто залучений до проведення оцінювання, тому закликаємо педагогів вакцинуватися і бути в безпеці ", - зазначив Степанов.

Педагогів вакцинуватимуть мобільні бригади. За координацію процесів, формування списків і планування графіка виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори. Працівники сфери освіти можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти ОДА. Вони, в свою чергу, узагальнять списки та передадуть їх регіональним координаторам з вакцинації для подальшого детального планування.

Через 28 днів після введення першої дози вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто за кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза.