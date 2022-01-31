Закарпатська область посилює карантин: що зміниться

Як заявив голова ОДА Віктор Микита, в регіоні складається критична ситуація з COVID, і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

"Статистика вражає: на 81% збільшилася тижнева кількість нових хворих, число осіб з підтвердженим COVID-19 протягом трьох днів поспіль досягало понад 800, що є абсолютним рекордом для нашого краю загалом з початку пандемії", - зазначив він.

Повідомляється, що обласна комісія з ТЕБ і НС доручила перевести всі масові заходи в режим інтернет-стрімінгу, скасувати всі наради або максимально перевести їх в режим телефонних або відеоконференцій.

Також районним державним адміністраціям та місцевим виконкомам рекомендували заборонити прийом людей без сертифікатів вакцинації від COVID.

Зазначимо, Закарпатська область знаходиться в "помаранчевій" зоні, де місцева влада може на свій розсуд посилювати карантин.