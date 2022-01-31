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Закарпатська область посилює карантин: що зміниться

Автор: Олександр Мороз

Через рекордні показники захворюваності на COVID-19 посилюють карантин в Закарпатській області. Зокрема, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила перевести всі масові заходи в онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Закарпатської ОДА.

Як заявив голова ОДА Віктор Микита, в регіоні складається критична ситуація з COVID, і три дні поспіль область відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

"Статистика вражає: на 81% збільшилася тижнева кількість нових хворих, число осіб з підтвердженим COVID-19 протягом трьох днів поспіль досягало понад 800, що є абсолютним рекордом для нашого краю загалом з початку пандемії", - зазначив він.

Повідомляється, що обласна комісія з ТЕБ і НС доручила перевести всі масові заходи в режим інтернет-стрімінгу, скасувати всі наради або максимально перевести їх в режим телефонних або відеоконференцій.

Також районним державним адміністраціям та місцевим виконкомам рекомендували заборонити прийом людей без сертифікатів вакцинації від COVID.

Зазначимо, Закарпатська область знаходиться в "помаранчевій" зоні, де місцева влада може на свій розсуд посилювати карантин.

Нагадаємо, станом на 31 січня у "жовтій" зоні адаптивного карантину знаходяться 7 областей України, в "червоній" зоні - дві області.

Раніше РБК-Україна писало, які регіони вже перевели свої школи на дистанційку через нову хвилю COVID.

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