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Закарпатская область ужесточает карантин: что изменится

Автор: Александр Мороз

Из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 ужесточают карантин в Закарпатской области. В частности, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Закарпатской ОГА.

Как заявил глава ОГА Виктор Микита, в регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - отметил он.

Сообщается, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

Также районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.

Отметим, Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне, где местные власти могут на свое усмотрение ужесточать карантин.

Напомним, по состоянию на 31 января в "желтой" зоне адаптивного карантина находятся 7 областей Украины, в "красной" зоне - две области.

Ранее РБК-Украина писало, какие регионы уже перевели свои школы на дистанционку из-за новой волны COVID.

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Закарпатская областьКарантинКоронавирус