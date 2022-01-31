Закарпатская область ужесточает карантин: что изменится

Как заявил глава ОГА Виктор Микита, в регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - отметил он.

Сообщается, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

Также районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.

Отметим, Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне, где местные власти могут на свое усмотрение ужесточать карантин.