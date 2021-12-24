Чи закриють школи у разі поширення "Омікрону": відповідь МОЗ

За його словами, на сьогодні в світі не спостерігається будь-який перекіс через "Омікрон" в статистиці захворюваності в бік молодшої групи населення.

"По відношенню до штаму "Дельта" були досить серйозні заяви про те, що переважно цей штам фокусується серед дитячого населення, дуже важкий перебіг. Але навіть остання хвиля не мала ці особливості в Україні", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що по "Омікрону" поки немає таких відомостей.

"Тому закриття шкіл не виглядає доцільним. І ВООЗ, і ЮНІСЕФ підкреслюють, що дистанційна освіта не може служити повноцінним замінником звичайної освіти, до того ж вона відчутно впливає і на якість навчання, і на рівень соціалізації дитини... Закриття шкіл не виключено, але все залежить від епідемічної ситуації", - додав Кузін.