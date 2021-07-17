Закритий режим таборів та вакцинація соцробітників: в Криму посилюють карантин

"На півострові з 1 серпня переводять в закритий режим роботи дитячі табори, в яких менше ніж 95 відсотків персоналу вакциновані від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, вакцинованих від COVID-19 має бути більш як 95% персоналу установ соціального обслуговування населення.

"Одержувачі соціальних послуг (доросле населення) не можуть залишати установи на час відпустки або за іншими обставинами побутового характеру, за винятком осіб, які мають закінчений вакцинальний комплекс проти COVID-19", - додають у повідомленні.

Зазначено, що допуск одержувачів соціальних послуг в соцустанови буде здійснюватися на підставі наданого негативного результату ПЛР-тесту, отриманого не раніше 72 годин до прибуття.