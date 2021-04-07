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На закупівлю вакцин від COVID не вистачає грошей. Степанов назвав потрібну суму

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:56
На закупівлю вакцин від COVID не вистачає грошей. Степанов назвав потрібну суму Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На закупівлю вакцин від COVID для українців потрібно ще 6,5 млрд гривень. Ці кошти підуть на закупівлю законтрактованих обсягів.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування ... Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - відзначив міністр.

Він додав, що коли формувався бюджет-2021 Міністерство охорони здоров'я просило на закупівлю вакцин понад 15 млрд гривень, але отримало 4 млрд з обіцянкою при потребі оперативно дофінансувати закупівлі

"На сьогоднішній день ці потреби, за нашими підрахунками, орієнтовно становлять 6,5 млрд гривень", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що Україна законтрактувала 24 млн доз вакцини від COVID, а також назвав орієнтовний графік поставок.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що цієї кількості вистачить, щоб вакцинувати всіх охочих українців до кінця 2021 року. Він також підкреслив, що на сьогодні немає необхідності вводити загальнонаціональний локдаун.

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